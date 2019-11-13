KYK duyurmuştu! 2019 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu?

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Binlerce öğrenci 2019-2020 burs ve kredi için başvuru yaptı. Başvurular 15-21 Ekim'de alındı. Başvuruların tamamlanmasının ardından öğrenciler heyecanlı bekleyişe geçti. Öğrenciler, sosyal medya üzerinden sonuçların ne zaman açıklanacağı yönünde paylaşımlarını hızlandırdı. Bu gelişmelerin ardından KYK'nın resmi Twitter hesabı üzerinden konu ile ilgili açıklama yapıldı. Peki, 2019 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2018 yılı burs başvuruları 15-21 Ekim'de alınmış sonuçlar 28 gün sonra yani 18 Kasım tarihinde açıklanmıştı. Buna göre, 2019 KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının 11-22 Kasım tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

Sonuçlar, KYK'nın resmi internet sitesinden (sonuc.kyk.gov.tr) duyurulacak.

KYK tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğümüz tarafından 15-21 Ekim tarihleri arasında alınan burs/kredi başvuruları için değerlendirme süreci devam etmektedir. Sürecin ardından sonuçlar http://yurtkur.gsb.gov.tr resmi sitemizden ve resmi sosyal medya hesaplarımızdan duyurulacaktır."