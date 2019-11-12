Ara tatiller ne zaman yapılacak? 2019-2020 eğitim öğretim dönemi itibarıyla ara tatil dönemi başlıyor. İlk ara tatilin heyecanını yaşayan öğrenciler ve velileri tatil planları yapmaya başladılar. Yayımlanan takvime göre, ilk ara tatil kasım ayında yapılacak. Peki, kasım tatili ayın kaçında başlıyor? Okullarda ara tatil ne zaman, kaç gün yapılacak? İşte 2019-2020 MEB takvimi...

ARA TATİLLER NE ZAMAN, KAÇ GÜN YAPILACAK?

18-22 Kasım 2019 tarihinde ilk ara tatil yapılacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ

9 Eylül'de başlayan 2019-2020 eğitim öğretim dönemi 19 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek ve 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

Birinci dönem 25 Kasım'dan 17 Ocak'a kadar devam edecek.

Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.