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  • 11.11.2019 11:12
  • Son Güncelleme: 11.11.2019 11:15

2020 yayımlanıyor! 2020 YKS, KPSS, DGS, ALES sınavları ne zaman yapılacak?

2020 için geri sayım başladı. Önümüzdeki yıl ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek sınavlara katılmayı planlayanlar, başvuru yapacakları sınavın hangi tarihlerde yapılacağını merak ediyor. Geçen sene sınav takvimi kasım ayında yayımlanmıştı. Peki, ne zaman yayımlanacak? 2020 YKS, KPSS, DGS, ALES sınavları ne zaman?

2020 ÖSYM sınav takvimi yayımlanıyor

2020 ÖSYM sınav takvimi heyecanla bekleniyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen sınavların önümüzdeki yıl hangi tarihlerde yapılacağı merak ediliyor. Başta YKS, KPSS, DGS ve ALES olmak üzere diğer tüm sınavların başuru tarihleri en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Peki, 2020 ÖSYM sınav takvimi ne zaman yayımlanacak? 2020 YKS, KPSS, DGS, ALES sınavları ne zaman? İşte ayrıntılar...

2020 ÖSYM SINAV TAKVİMİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

2020 ÖSYM sınav takviminin ne zaman yayımlanacağı konusunda resmi açıklama yapılmadı. ÖSYM 2019 yılı sınav takvimini 9 Kasım 2018 tarihinde yayınlamıştı. Buna göre, 2020 ÖSYM sınav takviminin 2019 Kasım ayı içerisinde yayımlanması bekleniyor. Sınav takvimi yayımlanır yayımlanmaz takvim.com.tr üzerinden duyurulacak.

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