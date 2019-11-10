Milyonlarca aday 2020 yılı ÖSYM sınav takvimini büyük bir heyecanla merak ediyor. Şu ana kadar LGS sınav tarihi açıklandı. KPSS, YÖKDİL, YKS, DGS, ALES, TUS, YDS ve MSÜ sınav tarihleri bekleniyor. ÖSYM henüz bir açıklama yapmadı. 2020 ÖSYM sınav takvimi linkini haberimizde paylaştık. Açıklama olur olmaz link üzerinden ulaşabilirsiniz. ÖSYM 1974 yılındaki kuruluş mantığı ile Yüksek Öğretim Kuruluna bağlı ve temelde üniversiteye giriş sınavlarını yapmak üzere kurulmuş olan bir Kamu Kuruluşudur. Başlangıçta yalnızca üniversiteye girmek isteyen adayların sınavlarını ve yerleştirme işlemlerini yapmak üzere kurulmuştur.

ÖSYM 2020 SINAV TAKVİMİ YAYINLANDI MI?

Sizler için hazırladığımız haberimizin ilerleyen sayfalarından 2020 MEB ve ÖSYM sınav takvimi hakkında bilgi edinebilir; merak ettiğiniz bilgileri hızlı ve kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

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