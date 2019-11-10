Bugünkü
Takvim
  • Eğitim
  • 10.11.2019 14:03
  • Son Güncelleme: 10.11.2019 14:03

sınav takvimi 2020 yayınlandı mı? , YKS, DGS...

Öğrenci adayları 2020 sınav takviminin açıklanmasını bekliyor. Bu bağlamda 2020 , , YKS, DGS, , TUS, YDS MSÜ sınav tarihleri detaylı olarak devam ediyor. LGS sınavı 7 Haziran tarihinde yapılacak. kısa adı ile LGS'ye ilköğretim okullarında öğrenim gören 8. Sınıf öğrencileri girmektedir. Bu arada KPSS 2020 başvurularının ne zaman başlayacağı ile ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı. Açıklanır açıklanmaz takvim.com.tr'de sizlerle olacak. ÖSYM 1974 yılındaki kuruluş mantığı ile Yüksek Öğretim Kuruluna bağlı ve temelde üniversiteye giriş sınavlarını yapmak üzere kurulmuş olan bir Kamu Kuruluşudur.

ÖSYM sınav takvimi 2020 yayınlandı mı? LGS, YKS, DGS...

Milyonlarca aday 2020 yılı ÖSYM sınav takvimini büyük bir heyecanla merak ediyor. Şu ana kadar LGS sınav tarihi açıklandı. KPSS, YÖKDİL, YKS, DGS, ALES, TUS, YDS ve MSÜ sınav tarihleri bekleniyor. ÖSYM henüz bir açıklama yapmadı. 2020 ÖSYM sınav takvimi linkini haberimizde paylaştık. Açıklama olur olmaz link üzerinden ulaşabilirsiniz. ÖSYM 1974 yılındaki kuruluş mantığı ile Yüksek Öğretim Kuruluna bağlı ve temelde üniversiteye giriş sınavlarını yapmak üzere kurulmuş olan bir Kamu Kuruluşudur. Başlangıçta yalnızca üniversiteye girmek isteyen adayların sınavlarını ve yerleştirme işlemlerini yapmak üzere kurulmuştur.

ÖSYM 2020 SINAV TAKVİMİ YAYINLANDI MI?

Sizler için hazırladığımız haberimizin ilerleyen sayfalarından 2020 MEB ve ÖSYM sınav takvimi hakkında bilgi edinebilir; merak ettiğiniz bilgileri hızlı ve kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEğitim HaberleriÖSYM sınav takvimi 2020 yayınlandı mı? LGS, YKS, DGS...
Diğer Eğitim Haberleri Tüm eğitim haberleri
Tüm Eğitim Haberleri