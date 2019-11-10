E okul öğrenci girişi: E-Okul'da yer alan bilgiler öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. E-Okul VBS sisteminde devamsızlık bilgileri ve sınav notları yer alıyor. İşte e Okul giriş ekranı… e-Okul öğrenci girişi nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı'nın 18 milyon öğrenciye ait sınav sonuçlarından devamsızlıklara kadar pek çok bilgiye ulaşma imkanı tanıyan e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, ilk ara tatil öncesinde okul bilgisini merak eden öğrenciler ve velileri tarafından ziyaret ediliyor. Peki, e-Okul VBS öğrenci girişi nasıl yapılır?

E-OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞİ

Milli Eğitim Bakanlığı'nın https://eokulyd.meb.gov.tr/ internet adresi üzerinden e-Okul sistemine erişebilirsiniz. Belirlenen adreste iki pencere ekrana gelecek. Sol ekranda "Yönetim Bilgi Sistemi" sağ ekranda ise "Veli Bilgilendirme Sistemi" yer almaktadır. Öğrencilerin ve velilerin sisteme giriş yapabilmeleri için "Veli Bilgilendirme Sistemi" ekranında istenilen bilgileri girmeleri gerekiyor.

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Daha sonra sistem açıldıktan sonra sol ekranda yer alan bilgiler ile istediğiniz bilgiye ulaşabilirsiniz.