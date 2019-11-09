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  • 09.11.2019 18:41
  • Son Güncelleme: 09.11.2019 18:42

sınav sonuçları açıklandı! e-YDS sınav sonuçları sorgulama işlemi nereden yapılır?

9 Kasım 2019 tarihinde yapılan 2019-Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın sonuçları açıklandı. Sınava katılan adaylar şimdi sınav sonuçları sorgulama işlemi nereden yapılır sorusuna yanıt aramaya başladı.

YDS sınav sonuçları açıklandı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre Elektronik Yabancı Dil Sınavı (eYDS) sınav sonuçlarının açıklandığı duyuruldu.

SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM'den konu hakkında yapılan açıklama şu şekilde;

"09 Kasım 2019 tarihinde yapılan 2019-Elektronik Yabancı Dil Sınavının ( 2019/12 İngilizce) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Sınav sonuçları, 09 Kasım 2019 tarihinde saat 18.30'da ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklandı.

Adaylar sınav sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir.

Adaylara ve kamuoyuna duyurulur."

EYDS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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