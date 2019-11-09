Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre Elektronik Yabancı Dil Sınavı (eYDS) sınav sonuçlarının açıklandığı duyuruldu.

SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM'den konu hakkında yapılan açıklama şu şekilde;

"09 Kasım 2019 tarihinde yapılan 2019-Elektronik Yabancı Dil Sınavının (e-YDS 2019/12 İngilizce) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Sınav sonuçları, 09 Kasım 2019 tarihinde saat 18.30'da ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklandı.

Adaylar sınav sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir.

Adaylara ve kamuoyuna duyurulur."

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