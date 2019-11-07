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  • 07.11.2019 10:12
  • Son Güncelleme: 07.11.2019 10:12

KYK Twitter'dan duyurdu! 2019 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK burs ve kredi sonuçları ile ilgili açıklama yaptı. Sonuçları heyecanla bekleyen öğrenciler için Twitter hesabından açıklama yapan KYK, değerlendirme sürecinin devam ettiğini bildirdi. Gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, 2019 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019-2020 KYK burs miktarı ne kadar oldu?

KYK'dan burs açıklaması! Sonuçlar...

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından 2019-2020 dönemi burs ve kredi başvuruları ile ilgili açıklama geldi. Başvuru yapan öğrencilerin heyecanla beklediği sonuçların ne zaman açıklanacağı yönünde sorulara yanıt veren KYK, değerlendirme sürecinin devam ettiğini açıkladı. Peki, 2019 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019-2020 KYK burs miktarı ne kadar oldu? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğümüz tarafından 15-21 Ekim tarihleri arasında alınan burs/kredi başvuruları için değerlendirme süreci devam etmektedir. Sürecin ardından sonuçlar http://yurtkur.gsb.gov.tr resmi sitemizden ve resmi sosyal medya hesaplarımızdan duyurulacaktır."

Sonuçların hangi tarihte açıklanacağı belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

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