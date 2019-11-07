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  • 07.11.2019 17:31
  • Son Güncelleme: 07.11.2019 17:33

açıklandı! sınavları ne zaman yapılacak? İşte takvimi

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Kayıt yenileme sürecinin tarafından gerçekleştirilmesiyle birlikte öğrencileri gözlerini ne çevirdi. 2019-2020 iş takviminde 1. dönem detayları belirlenmişti. Peki, yapılacak? İşte MEB takvimi...

AÖL 1. dönem sınav tarihleri, eğitimini açık lise üzerinden sürdüren öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Binlerce öğrenci ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirdi. İşlemlerin tamamlanmasıyla birlikte AÖL 1. dönem sınav tarihleri merak edilmeye başlandı. Bu kapsamda merakla araştırılan sorular arasında "Açık lise sınavları ne zaman yapılacak?" sorusu yer alıyor. İşte AÖL 1. dönem sınav tarihleri

AÇIK LİSE SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre, AÖL 2019-2020 eğitim dönemi 1. dönem sonu sınavları 7- 8 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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