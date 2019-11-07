ALES/3 sınavı ne zaman? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Akademik Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sınavı için geri sayım başladı. 2019 yılının üçüncü ALES sınavı için başvuru yapan adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınav giriş belgesine ulaşabilecekler. ÖSYM tarafından ALES/3 sınav giriş yerleri erişime açıldı. Peki, 2019 ALES/3 sınavı ne zaman? ALES sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır?

ALES SINAV GİRİŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYIN

2019 ALES/3 NE ZAMAN?

ALES/3 sınavı 17 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Saat 10.15'de başlayacak sınav 150 dakika sürecek. Sınav sonuçları ise 12 Aralık 2019 tarihinde açıklanacak.