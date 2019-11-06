YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 7. YÖKDİL sınavına başvular 13-23 Eylül'de alındı. Binlerce adayın katılım sağladığı sınav 3 Kasım'da uygulandı. Sınavın ardından adayların merakla beklediği sorular ve cevaplar erişime açıldı. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Peki, 2019 YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL sınav soruları ve cevapları nasıl görüntülenir? İşte konu ile ilgili detaylar...

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takviminde yer alan bilgiye göre, 3 Kasım'da gerçekleştirilen YÖKDİL sınavının sonuçları 28 Kasım 2019 tarihinde açıklanacak.

Sonuçlar, ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak. Adaylar, T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sonuçları görüntüleyebilecekler.

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