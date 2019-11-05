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  • 05.11.2019 14:34
  • Son Güncelleme: 05.11.2019 14:34

KYK bursunda yeni gelişmeler! 2019 ne zaman açıklanacak?

KYK burs sonuçları için geri sayım başladı. Başkan Erdoğan'ın KYK burs ücretlerine zam yapıldığını açıklamasının ardından başvuru yapan adaylar sonuçların hangi tarihte açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki, 2019 ne zaman açıklanacak? Burs sonuçları için tarih belli oldu mu?

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun yükseköğrenim öğrencilerinin eğitim dönemi boyunca maddi yönden desteklenmeleri için verdiği burs ve kredi için başvurular alındı. 2019-2020 eğitim öğretim döneminda burs ya da kredi imkanından faydalanmak isteyen öğrenciler başvuru sonuçlarına kilitlendi. Müjdeli haber bugün Başkan Erdoğan'dan geldi ve burs ücretlerinde artış yapıldığı bildirildi. Peki, 2019 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili detaylı bilgiler...

2019 KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2019 1. dönem KYK burs ve kredi başvuru sonuçları için henüz tarih açıklanmadı. 2018 yılı burs başvuruları 15-21 Ekim'de alınmış sonuçlar 28 gün sonra yani 18 Kasım tarihinde açıklanmıştı. Buna göre, 2019 KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının 11-22 Kasım tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

Sonuçlar, KYK'nın resmi internet sitesinden (sonuc.kyk.gov.tr) duyurulacak.

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