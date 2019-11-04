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  • 04.11.2019 09:19
  • Son Güncelleme: 04.11.2019 09:19

? İlk ara tatil ayın kaçında? 2019 2020

Kasım tatili için geri sayım başladı. Milyonlarca öğrenci ilk ara tatilin heyecanını yaşıyor. Kasım ayına girmemiz ile birlikte tatillerin hangi gün başlayacağı merak ediliyor. MEB takvimi ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, ? İlk ara tatil ayın kaçında, hangi güne denk geliyor. İşte detaylar...

Kasım tatili ne zaman başlayacak?

Kasım tatili ne zaman başlayacak? Türkiye genelinde bu yıl ilk defa uygulanacak ara tatil dönemine sayılı günler kaldı. Bakanlığın 2019-2020 eğitim öğretim dönemini kapsayan ara tatil dönemleri kapsamında öğrenciler, ilk ara tatile ne zaman çıkacaklarını merak ediyorlar. Hafta sonu ile birleştirilince 9 gün yapılacak tatilin takvimi belli oldu. Peki, kasım tatili ayın kaçında, ne zaman, hangi gün başlayacak? İşte MEB 2019-2020 eğitim öğretim takvimi...

KASIM TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İlk ara tatil 18-22 Kasım 2019 tarihinde yapılacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

İkinci ara tatil ise 06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında uygulanacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

2019-2020 OKUL TATİLLERİ

18 milyonu aşkın öğrencinin yanı sıra 1 milyondan fazla öğretmenin de dersbaşı yaptığı yeni eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi 17 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek. 20- 31 Ocak tarihleri arasındaki yarıyıl tatilinin ardından ikinci dönem 3 Şubat Pazartesi günü başlayacak ve 19 Haziran Cuma günü tamamlanacak.

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