Kasım tatili ne zaman başlayacak? Türkiye genelinde bu yıl ilk defa uygulanacak ara tatil dönemine sayılı günler kaldı. Bakanlığın 2019-2020 eğitim öğretim dönemini kapsayan ara tatil dönemleri kapsamında öğrenciler, ilk ara tatile ne zaman çıkacaklarını merak ediyorlar. Hafta sonu ile birleştirilince 9 gün yapılacak tatilin takvimi belli oldu. Peki, kasım tatili ayın kaçında, ne zaman, hangi gün başlayacak? İşte MEB 2019-2020 eğitim öğretim takvimi...

KASIM TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İlk ara tatil 18-22 Kasım 2019 tarihinde yapılacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

İkinci ara tatil ise 06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında uygulanacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

2019-2020 OKUL TATİLLERİ

18 milyonu aşkın öğrencinin yanı sıra 1 milyondan fazla öğretmenin de dersbaşı yaptığı yeni eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi 17 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek. 20- 31 Ocak tarihleri arasındaki yarıyıl tatilinin ardından ikinci dönem 3 Şubat Pazartesi günü başlayacak ve 19 Haziran Cuma günü tamamlanacak.