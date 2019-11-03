Bu yıl ilk kez Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2019-YÖKDİL), 3 Kasım Pazar günü 41 il, 47 sınav merkezinde gerçekleştiriliyor. YÖKDİL, fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça dillerinde yapılacak. Adaylar, bir dönemde sadece bir yabancı dil ve alandan sınava girebilecek. 3 Kasım Pazar günü yapılan sonbahar dönemi YÖKDİL sınavının ardından, temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının yayınlanıp yayınlanmayacağı adaylar tarafından araştırılıyor. Peki, 2019 YÖKDİL sınavı temel soru kitapçığı ve cevapları yayınlandı mı? Ne zaman yayınlanacak?

Sınav sonuçları, Yükseköğretim Kurulu ve kurumları ile geçerliliği kendi mevzuatlarında kabul edilmiş diğer kurum ve kuruluşları tarafından aranan yabancı dil koşulunun sağlandığını belgelendirmek amacıyla kullanılabilecek. Sınav sonuçları, sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

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