3 Kasım Pazar günü YÖKDİL sınav sonuçları oldukça merak ediliyor. Bilindiği gibi YÖKDİL sınavının sonuncusu Kasım ayı içerisinde gerçekleştirildi. ÖSYM tarafından 3 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirilen YÖKDİL sınavının sonuçlarının kısa sürelerde açıklanması bekleniyor. Bu yıl yapılan YÖKDİL sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. YÖKDİL Sınavı 3 Kasım'da uygulandı. İlk defa 2017 yılında gerçekleştirilen YÖKDİL sınavının sonuncusu tek oturum halinde tamamlandı. ÖSYM açıklamasında YÖKDİL sonuçlarının en geç 15 iş günü içinde erişime açılacağı belirtildi. İşte ÖSYM'den YÖKDİL sınav sonucu açıklaması

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