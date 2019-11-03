2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlamasının ardından sınav hazırlıkları yapacak olan öğrenciler 2020 MEB sınav takviminin açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Bu kapsamda arama motorlarında konu hakkında öğrenci ve velilerin araştırmaları sürüyor. Peki, 2020 MEB sınav takvimi açıklandı mı? Peki, LGS, İOKBS, PYBS, BİLSEM, AÖL AÖF ve ehliyet sınavı ne zaman yapılacak? İşte merak edilen detaylar...

2020 MEB SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği 2020 MEB sınav takvimi henüz yayınlanmadı. Sınav takviminin önümüzdeki haftalarda açıklanması bekleniyor. Resmi olarak sınav takvimi yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacaktır.

MEB 2020 SINAV TAKVİMİ

AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı iş takvimine göre; AÖL 2019-2020 eğitim dönemi, 1. dönem sonu sınavları 07- 08 Aralık 2019 tarihlerinde yapılacak. 1. dönem sınava giriş yerlerinin internette erişime açılması ise 4 Aralık'ta yapılacak.