e-Okul öğrenci girişi, son günlerde en çok ziyaret edilen sayfalar arasında ilk sırada geliyor. Kasım ara tatili öncesinde devamsızlık bilgisi ile not bilgilerini merak eden öğrenciler ile velileri e-Okul giriş ile bu bilgilere ulaşabiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrenci ve velilerin kullanımına sunulan ve son zamanların en çok tercih edilen hizmetlerinden e-Okul sistemi aracılığı ile not bilgisinin yanı sıra öğrencilere ait birçok bilgiye anında ve kolay erişim imkanı sağlanıyor. Peki, e Okul VBS giriş ile not bilgisi sorgulama nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili detaylar...

E-OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞİ

Milli Eğitim Bakanlığı'nın https://eokulyd.meb.gov.tr/ internet adresi üzerinden e-Okul sistemine erişebilirsiniz. Belirlenen adreste iki pencere ekrana gelecek. Sol ekranda "Yönetim Bilgi Sistemi" sağ ekranda ise "Veli Bilgilendirme Sistemi" yer almaktadır. Öğrencilerin ve velilerin sisteme giriş yapabilmeleri için "Veli Bilgilendirme Sistemi" ekranında istenilen bilgileri girmeleri gerekiyor.

E-OKUL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

DİKKATİNİZİ ÇEKEBİLİR! Eğitim haberleri için tıklayın

Daha sonra sistem açıldıktan sonra sol ekranda yer alan bilgiler ile istediğiniz bilgiye ulaşabilirsiniz.