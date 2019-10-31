2020 yılının yaklaşmasıyla birlikte sınavlara katılacak olan adaylar ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan sınavların tarihlerini araştırmaya başladı. Kurum tarafından sınavların hangi tarihte gerçekleştirileceği merak konusu oldu. Milyonlarca kişi bu kapsamda arama motorlarında 2020 ÖSYM sınav takvimi netleşti mi sorusuna yanıt arıyor.

2020 ÖSYM SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

Milyonlarca kişinin merakla beklediği 2020 ÖSYM sınav takvimi henüz yayınlanmadı. Sınav takviminin önümüzdeki haftalarda açıklanması bekleniyor. Bu nedenle 2020 yılı KPSS başvurularının ne zaman yapılacağı da belli olmadı. Resmi olarak takvim yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak.