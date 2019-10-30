VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Vakıflar Genel Müdürlüğü eğitim öğretim dönemi boyunda ortaöğretim ve yükseköğrenim öğrencilerine burs vermektedir. Ortaöğretim bursu için başvurular 9 Eylül - 9 Ekim'de alındı. Burs ücretinin de belli olduğu ortaöğretim bursu sonuçları için araştırmalar sürüyor. Peki, VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 2020 VGM ilkokul, ortaokul, lise burs ücreti ne kadar? İşte ayrıntılar...

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? (2019-2020)

9 Eylül - 9 Ekim 2019 tarihleri arasında ortaöğretim burs başvuruları alındı. Başvuru işlemlerini gerçekleştiren öğrenciler ve velileri sonuçları beklemeye başladı. Ancak sonuçların ne zaman açıklanacağı henüz açıklanmadı. Sonuçların tarihi duyurulduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

VGM ORTAÖĞRENİM BURSU NE KADAR?

Burs almaya hak kazanan ortaöğrenim öğrencilerine her eğitim dönemi boyunca 9 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran) süreyle 60,00 TL burs yardımı yapılmaktadır.

VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Yükseköğrenim burs başvuruları 30 Ekim'de sona erecek.

Yükseköğrenim burs başvuruları başvuru formu doldurulmak suretiyle alınmaktadır.

YÜKSEKÖĞRENİM VGM BURS BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYIN

YÜKSEKÖĞRENİM BURSU NE KADAR?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere her eğitim dönemi boyunca 8 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs) süreyle 250,00 TL burs yardımı yapılmaktadır.

Alınan başvurular, doğruluk kontrolleri yapılarak, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği ve bu yönetmeliğin eki olan Yükseköğrenim Öğrenci Burs Yardımı Değerlendirme Kriterleri (Ek-2)'ye göre değerlendirilmektedir.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından; sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere, Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine, okumakta oldukları eğitim kurumunda ek süre öğrenim gören öğrencilere, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere ve Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmemektedir.

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan burs alan öğrencilere Kurumumuzca burs verilmediğinden, "Kurumumuz Burs Başvuru Sonuçları" Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından duyurulmaktadır.

Burs almaya hak kazanan öğrencilere her eğitim dönemi boyunca 8 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs) süreyle 250,00 TL burs yardımı yapılmaktadır.

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, okumakta oldukları eğitim kurumunun bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenecek olup öğrencilerin burs almaya devam ettikleri süre boyunca tüm iş ve işlemleri ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından takip edilecektir. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 tane Bölge Müdürlüğü bulunmaktadır. Bölge Müdürlüklerinin sorumluluk alanında bulunan illere ve Bölge Müdürlüklerinin iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişmek mümkündür."