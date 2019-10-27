Bugünkü
Takvim
  • Eğitim
  • 27.10.2019 15:55
  • Son Güncelleme: 27.10.2019 15:55

açıkladı! Sözleşmeli ne zaman, yapılacak mı?

Öğretmen atamaları, atama bekleyen öğretmen adaylarının her zaman gündeminde oldu. Bu bağlamda , TVNET canlı yayınında Türk Kahvesi programında gazeteci-yazar Ayşe Böhürler'in sorularını yanıtladı.  Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Benden şu tarihte şu kadar diye atama sayısını beklemesinler. Biz imkanlara çalışıyoruz. Şubat ataması için de böyle bir çalışma devam ediyor" ifadelerini kullandı. Peki sözleşmeli ne zaman, yapılacak mı?

Bakan Selçuk'tan öğretmen ataması açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TVNET'te Türk Kahvesi programında Ayşe Böhürler'in sorularını yanıtladı. Selçuk, eğitim sisteminin geleceğine ilişkin, "Planlarımızı Türkiye'nin gelecek 30 yılını düşünerek yapıyoruz" dedi. Selçuk, "Benden şu tarihte şu kadar diye atama sayısını beklemesinler. Biz imkanlara çalışıyoruz. Şubat ataması için de böyle bir çalışma devam ediyor" ifadelerini kullandı.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEğitim HaberleriMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı! Sözleşmeli öğretmen ataması ne zaman, yapılacak mı?
Diğer Eğitim Haberleri Tüm eğitim haberleri
Tüm Eğitim Haberleri