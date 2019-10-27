Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TVNET'te Türk Kahvesi programında Ayşe Böhürler'in sorularını yanıtladı. Selçuk, eğitim sisteminin geleceğine ilişkin, "Planlarımızı Türkiye'nin gelecek 30 yılını düşünerek yapıyoruz" dedi. Selçuk, "Benden şu tarihte şu kadar diye atama sayısını beklemesinler. Biz imkanlara çalışıyoruz. Şubat ataması için de böyle bir çalışma devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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