KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Kredi ve Yutlar Krurumu'nun yükseköğrenim gören öğrencilerin maddi yönden desteklemleri için her eğitim döneminde verdiği burs ve kredilerin 2019-2020 dönemi için başvurular sona erdi. Başvuruların sona ermesi ile birlikte burs ücretleri açıklandı. Başvuru yapan öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Peki, 2019 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

2019 KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öğrencilerin heyecanla beklediği KYK burs ve kredi başvuru sonuçları için resmi olarak tarih henüz duyurulmadı. Ancak, takvim.com.tr olarak derlediğimiz bilgilere göre sonuçların açıklanmasına kısa bir süre kaldı. 2018 yılı burs başvuruları 15-21 Ekim'de alınmış sonuçlar 28 gün sonra 18 Kasım tarihinde açıklanmıştı. Buna göre, 2019 KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının 11-22 Kasım tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

Sonuçlar, KYK'nın resmi internet sitesinden (sonuc.kyk.gov.tr) duyurulacak.