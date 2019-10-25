Milyonlarca öğrenci ve öğretmen Kasım ayının yaklaşmasıyla birlikte sömestr tarihini araştırmaya başladı. 1 haftalık tatilin ne zaman başlayacağı merak edilirken arama motorlarında merakla araşıtırılan konular arasında "2019-2020 sömestr tatili ne zaman başlayacak" sorusu yer alıyor. Peki, ilk ara tatil hangi tarihte yapılacak? İşte 2019-2020 MEB takvimi...

2019-2020 MEB TAKVİMİ

18-22 Kasım 2019 tarihinde ilk ara tatil yapılacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

Yeni eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi 17 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek. 20-31 Ocak 2020'deki yarı yıl tatilinin ardından ikinci dönem 3 Şubat 2020 Pazartesi başlayacak ve 19 Haziran 2020 Cuma tamamlanacak.