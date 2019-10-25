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  • 25.10.2019 22:07
  • Son Güncelleme: 25.10.2019 22:07

tatil takvimini açıkladı! 2019-2020 sömestr tatili ne zaman? İlk ara tatil hangi tarihte yapılacak?

Kasım ayına sayılı günler kala ilk ara tatilin tarihi milyonlarca öğrenci ve veli tarafından araştırılmaya başladı. Öğrenci ve veliler bu kapsamda 'nın takvimine göre ilk ara tatilin başlayacağı tarih hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2019-2020 eğitim öğretim takvimi yakın bir süreçte açıklanmıştı. Peki, 2019-2020 sömestr tatili ne zaman? İlk ara tatil hangi tarihte yapılacak? İşte merak edilen bilgiler...

MEB tatil takvimini açıkladı! Sömestr tatili ne zaman?

Milyonlarca öğrenci ve öğretmen Kasım ayının yaklaşmasıyla birlikte sömestr tarihini araştırmaya başladı. 1 haftalık tatilin ne zaman başlayacağı merak edilirken arama motorlarında merakla araşıtırılan konular arasında "2019-2020 sömestr tatili ne zaman başlayacak" sorusu yer alıyor. Peki, ilk ara tatil hangi tarihte yapılacak? İşte 2019-2020 MEB takvimi...

2019-2020 MEB TAKVİMİ

18-22 Kasım 2019 tarihinde ilk ara tatil yapılacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

Yeni eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi 17 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek. 20-31 Ocak 2020'deki yarı yıl tatilinin ardından ikinci dönem 3 Şubat 2020 Pazartesi başlayacak ve 19 Haziran 2020 Cuma tamamlanacak.

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