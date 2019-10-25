2020 ÖSYM sınav takvimi için geri sayım başladı! Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen YKS, KPSS, DGS, ALES ve diğer sınavların gelecek yıl ne zaman yapılacağı merakla araştırılıyor. Geçtiğimiz gün lise sınav tarihinin belli olmasıyla birlikte ÖSYM merkezli sınavların tarihleri gündeme geldi. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği sınav takviminde o tarih dikkat çekiyor. Peki, 2020 ÖSYM sınav takvimi ne zaman yayınlanacak? 2020 KPSS, YKS, ALES, DGS sınavları ne zaman? İşte detaylar...

2020 ÖSYM SINAV TAKVİMİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

2020 ÖSYM sınav takvimi için geri sayım başladı. Sınav takviminin ne zaman açıklanacağı konusunda resmi açıklama yapılmadı. ÖSYM 2019 yılı sınav takvimini 9 Kasım 2018 tarihinde yayınlamıştı. Buna göre, 2020 ÖSYM sınav takviminin de 2019 Kasım ayının ilk haftalarında yayınlanması bekleniyor. Sınav takvimi yayınlanır yayınlanmaz takvim.com.tr üzerinden duyurulacak.