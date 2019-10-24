Kasım tatili ne zaman başlıyor? Milyonlarca öğrenci sınavlara hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da okul tatillerinin hangi tarihlerde yapılacağı konusunda araştırmalarına devam ediyor. MEB'in müjdelediği ara tatillerin ilki için geri sayım başladı. Tatil günlerini fırsat bilen öğrenciler ve velileri ilk ara tatil için plan yapmaya başladı. Peki, kasım tatili ne zaman başlıyor? Okullarda ara tatiller ne zaman? İşte 2019 2020 okul tatilleri...

KASIM TATİLİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN BAŞLIYOR?

18-22 Kasım 2019 tarihinde ilk ara tatil yapılacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

Yeni eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi 17 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek. 20-31 Ocak 2020'deki yarı yıl tatilinin ardından ikinci dönem 3 Şubat 2020 Pazartesi başlayacak ve 19 Haziran 2020 Cuma tamamlanacak.