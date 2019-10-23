VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından ortaöğrenim burs başvuruları tamamlandı. Yükseköğrenim burs başvuruları ise 30 Ekim'de sona erecek. Ortaöğrenim bursları Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında veriliyor. Peki, VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 Vakıflar Genel Müdürlüğü burs ücreti ne kadar?

VGM ORTAÖĞRETİM BURS SONUÇLARI 2019 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim burs başvuruları 9 Eylül - 9 Ekim tarihleri arasında alındı. Başvuru sahipleri, sonuçların hangi tarihte açıklanacağı araştırıyor. Ancak sonuçların ne zaman açıklanacağı konusunda henüz resmi açıklama yapılmadı. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak.

ORTAÖĞRENİM BURSU NE KADAR?

Burs almaya hak kazanan ortaöğrenim öğrencilerine her eğitim dönemi boyunca 9 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran) süreyle 60,00 TL burs yardımı yapılmaktadır.