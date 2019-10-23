Okullarda ilk ara tatil ne zaman? 2019-2020 eğitim öğretim dönemi 9 Eylül'de başladı. Milyonlarca öğrenci sınavlara hazırlıklarını sürdürürken, bir yandan da tatil günlerini araştırıyor. Yeni dönem itibarıyla uygulamaya giren ara tatillerin ilki için heyecanlı bekleyiş başladı. Ekim ayının sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde, ilk ara tatilin hangi gün başlayacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, okullarda ilk ara tatil ne zaman? Kasım tatili ayın kaçında? Yarıyıl yani sömestr tatili ne zaman? İşte 2019-2020 MEB takvimi...

ARA TATİLLER NE ZAMAN?

18-22 Kasım 2019 tarihinde ilk ara tatil yapılacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)