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  • 23.10.2019 11:06
  • Son Güncelleme: 23.10.2019 11:06

? KYK'dan burs açıklaması geldi! 2019 ?

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Başvuru sahipleri, internet üzerinden sonuçların hangi tarihte açıklanacağı yönünde sorgularını sürdürüyor. KYK tarafından verilecek burs ve kredilerin başvuruları tamamlanırken, burs ücretleri konusunda açıklama geldi. Peki, KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 ?

KYK bursu ne zaman açıklanır?

KYK burs sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. KYK tarafından yükseköğrenim gören öğrencilerin maddi yönden desteklenmeleri için verilen burs ve geri ödemeli kredilerin başvuruları tamamlandı. Başvuru yapan binlerce öğrenci sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. Peki, KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 KYK burs ücreti ne kadar? İşte tüm detaylar...

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs ve kredi başvruları 21 Ekim'de sona erdi. Başvuruda bulunan öğrenciler sonuçları bekliyor. Sonuçların hangi tarihte açıklanacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak, bir önceki takvimlere baktığımızda, sonuçların başvuruların tamamlanmasının ardından 1-2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

Sonuçlar, KYK'nın resmi internet sitesinden (sonuc.kyk.gov.tr) duyurulacak.

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