KYK burs sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. KYK tarafından yükseköğrenim gören öğrencilerin maddi yönden desteklenmeleri için verilen burs ve geri ödemeli kredilerin başvuruları tamamlandı. Başvuru yapan binlerce öğrenci sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. Peki, KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 KYK burs ücreti ne kadar? İşte tüm detaylar...

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs ve kredi başvruları 21 Ekim'de sona erdi. Başvuruda bulunan öğrenciler sonuçları bekliyor. Sonuçların hangi tarihte açıklanacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak, bir önceki takvimlere baktığımızda, sonuçların başvuruların tamamlanmasının ardından 1-2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

Sonuçlar, KYK'nın resmi internet sitesinden (sonuc.kyk.gov.tr) duyurulacak.