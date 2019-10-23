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  • 23.10.2019 09:48
  • Son Güncelleme: 23.10.2019 09:48

Açık lise öğrencileri dikkat! Kayıt yenileme son gün! ? 2019 2020 AÖL sınav takvimi

Açık lise eğitimini sürdüren öğrencilerden 2019-2020 dönemi için kayıt yenileme yapmayanların bugün içerisinde işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Kayıt yenilemenin son gününde sınav takvimi merak edilmeye başlandı. Peki, 2019 2020 ? MEB'in resmi internet adresinde 1. dönem sınav tarihi duyuruldu. İşte 2019 2020 AÖL sınav takvimi...

AÖL sınavı ne zaman?

AÖL sınavı ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Açık Öğretim Lisesi'nde eğitimini sürdüren öğrenciler 2019-2020 dönemi için hazırlıklarını sürdürüyor. AÖL tarafından kayıt yenilemelerin süresi uzatışmıştı. Kayıt yapamayan öğrencilere verilen süre bugün doluyor. Henüz kayıtlarını tamamlamayanların bugün içerisinde kayıt yenileme yapmaları gerekiyor. Peki, 2019 2020 AÖL sınavı ne zaman? İşte 2019 2020 AÖL sınav takvimi...

AÖL KAYIT YENİLEME DUYURUSU

MEB tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"2019-2020 Eğitim Öğretim yılı için ilk kayıt yaptıran ve sınav katılım bedelini yatırmayan Açık Öğretim Lisesi öğrenci adayları 30 TL sınav katılım ücretini en geç 23.10.2019 tarihi saat 23:59'a kadar yatırabileceklerdir. Ayrıca ilk kayıt işlemlerinde irtibat büroları tarafından bazı öğrencilerin öğrenim belgelerine uygun okul türüne kayıt işlemleri yapmadıkları tespit edilmiştir. Açık Öğretim Lisesine kayıt olması gereken öğrenciyi Açık Öğretim Ortaokuluna veya tam tersi şekilde kayıt işlemleri yapılmıştır.

Bu durumda olan ve sınav katılım ücretini yatıran öğrencilerin mağdur olmaması için öğrenim belgesi doğrultusunda ilk kayıt işlemlerinin irtibat büroları/merkez kullanıcıları tarafından yapılması ve yapılan hatalı işlemin düzeltilmesi gerekmektedir.Henüz Kayıt yenileme işlemini yaptırmayan öğrencilerimiz de kayıt yenileme işlemlerini 23/10/2019 tarihi saat 23:59'a kadar 30 TL sınav katılım ücretini yatırarak yaptırabilirler."

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