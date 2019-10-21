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  • 21.10.2019 15:22
  • Son Güncelleme: 21.10.2019 15:22

KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 için takvim açıklandı mı?

KYK burs sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Kredi ve Yurtlar Kurumu 2019-2020 burs ve kredi başvurularını bugün tamamlayacak. Başvuruda bulunan öğrenciler, başvuru sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 için takvim açıklandı mı?

KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019-2020 eğitim öğretim dönemi için KYK burs ve kredi başvuruları bugün sona erecek. Henüz başvurularını yapamayan adayların saat 23.59'a kadar başvurularını gerçekleştirmeleri gerekiyor. Başvuru yapan öğrenciler heyecan içine sonuçları beklemeye başladı. Bu nedenle, internet üzerinden başvuru sonuç takvimi araştırışıyor. Peki, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları için takvim açıklandı mı? İşte konu ile ilgili detaylar...

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs ve kredi başvuruları bugün tamamlanacak. Başvuruda bulunan öğrenciler sonuçları beklemeye başladı. Sonuçların hangi tarihte açıklanacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak, bir önceki takvimlere baktığımızda sonuçların başvuruların tamamlanmasının ardından 1-2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

Sonuçlar, KYK'nın resmi internet sitesinden (sonuc.kyk.gov.tr) duyurulacak.

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