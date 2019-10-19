Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvurularının başlamasıyla birlikte öğrenciler burs başvuru işlemlerini yapıyor. İşlemlerini tamamlayan öğrenciler ise heyecanla KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. Yeni yılda KYK burs ve kredi ücretlerinin artıp artmayacağı da merak konusu oldu. Öğrencilerle müjdeli haberi Başkan Recep Tayyip Erdoğan paylaştı.

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK burs başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden alınmaya başladı. Burs ya da kredi başvurusu yapacak öğrencilerin e-Devlet şifreleri olması gerekiyor. e-Devlet şifresi olmayanların en yakın PTT şubelerinden e-Devlet şifrelerini almaları gerekiyor. Başvurular 21 Ekim'de sona erecek.

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