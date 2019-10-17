KYK burs ve kredi başvuruları, son günlerde en çok araştırılan konular arasında yer alıyordu. Başvuruların ne zaman başlayacağını merak eden öğrenciler internet üzerinden başvuru tarihini yoğun şekilde araştırıyordu. KYK tarafından müjdeli haber duyuruldu ve başvuru ekranının açıldığı bildirildi. Öğrenciler 2019-2020 dönemi için burs ve kredi başvurularını yapabilecekler. Peki, KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2019 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK burs başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden alınmaya başladı. Burs ya da kredi başvurusu yapacak öğrencilerin e-Devlet şifreleri olması gerekiyor. e-Devlet şifresi olmayanların en yakın PTT şubelerinden e-Devlet şifrelerini almaları gerekiyor.