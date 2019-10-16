Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında yani eğitim öğretim dönemi boyunca ortaöğrenim (ilkokul, ortaokul, lise) öğrencilerine burs verilmektedir. 2019-2020 dönemi için başvuru yapan öğrenciler sonuçların hangi tarihte açıklanacağı yönünde VGM'den gelecek müjdeli haberi bekliyor. Peki, VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğretim burs sonuçları açıklandı mı? VGM ortaöğretim burs ücreti ne kadar? İşte ayrıntılar...

VGM ORTAÖĞRETİM BURS SONUÇLARI 2019 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim burs başvuruları 9 Eylül - 9 Ekim tarihleri arasında alındı. Başvuru sahipleri, sonuçların hangi tarihte açıklanacağı araştırıyor. Ancak sonuçların ne zaman açıklanacağı konusunda henüz resmi açıklama yapılmadı. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak.

ORTAÖĞRENİM BURSU NE KADAR?

Burs almaya hak kazanan ortaöğrenim öğrencilerine her eğitim dönemi boyunca 9 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran) süreyle 60,00 TL burs yardımı yapılmaktadır.