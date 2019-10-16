Milyonlarca öğrenci ve veli Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre ilk ara tatilin ne zaman yapılacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2019-2020 eğitim öğretim takvimi açıklanmıştı. Şimdi öğrenciler okullar ne zaman kapanacak sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte MEB 2019-2020 takvimi ve ara tatil tarihleri...

ARA TATİLLER NE ZAMAN YAPILACAK?

18-22 Kasım 2019 tarihinde ilk ara tatil yapılacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)