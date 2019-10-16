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  • 16.10.2019 17:26
  • Son Güncelleme: 16.10.2019 17:26

? yapılacak? İşte MEB 2019-2020 takvimi...

Eylül ayında okulların açılmasıyla birlikte merakla araştırılan konular arasında ilk ara tatil yer alıyor. Bu kapsamda " yapılacak?" sorusu öğrenci ve veliler tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. Bir süre önce Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2019-2020 eğitim öğretimi açıklanmıştı. Peki, ? İşte MEB 2019-2020 takvimi

İlk ara tatil ne zaman yapılacak?

Milyonlarca öğrenci ve veli Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre ilk ara tatilin ne zaman yapılacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2019-2020 eğitim öğretim takvimi açıklanmıştı. Şimdi öğrenciler okullar ne zaman kapanacak sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte MEB 2019-2020 takvimi ve ara tatil tarihleri...

ARA TATİLLER NE ZAMAN YAPILACAK?

18-22 Kasım 2019 tarihinde ilk ara tatil yapılacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

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