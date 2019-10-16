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  • 17.10.2019 09:07
  • Son Güncelleme: 17.10.2019 09:07

Öğrencilere müjde! ve ? KYK burs, kredi ücretleri ne kadar?

artışı için milyonlarca öğrenci kilitlenmiş durumda. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde "Kredi veya burs olarak olarak lisans öğrencilerimize aylık biliyorsunuz 500 lira ödüyoruz. Şimdi yeni bir zam daha gelecek." şeklinde açıklama yaparak öğrencilere müjdeyi vermişti. Bu bağlamda KYK'nın resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, bir öğrencinin aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamayacağı bildirildi. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu bursu yani KYK, ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/kredi verilmesine ilişkin Kanun hükümlerine göre ödenen karşılıksız paradır. Peki KYK burs ve ?

Öğrencilere müjde! KYK burs ve kredi ücretleri arttı mı?

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği KYK burs başvuruları dün itibari ile başladı. KYK'nın takvimine göre, burs başvuruları 21 Ekim Pazartesi günü saat 23.59'a kadar devam edecek. Başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden alınacak. Bu arada KYK burs ve kredi ücretlerinin arttırılması gündeme geldi. Öğrenciler bayahı bir süredir KYK burs ücretlerinin artıp artmayacağını merak ediyor. Öğrencilere müjdeli haberi ise Başkan Erdoğan verdi. Başkan Erdoğan: Burs olarak olarak lisans öğrencilerimize aylık biliyorsunuz 500 lira ödüyoruz. Şimdi yeni bir zam daha gelecek." şeklinde açıklama yaparak öğrencilere müjdeyi verdi. Burs/kredi başvuruları internet ortamında aynı başvuru sayfası üzerinden ayrı ayrı değil birlikte alınmaktadır. Peki KYK burs ve kredi ücretleri son dakika arttı mı? Güncel KYK burs, kredi ücretleri kaç para?

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KYK BURS KREDİ ÜCRETLERİ ARTTI MI?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde "Kredi veya burs olarak olarak lisans öğrencilerimize aylık biliyorsunuz 500 lira ödüyoruz. Şimdi yeni bir zam daha gelecek." şeklinde açıklama yaparak öğrencilere müjdeyi verdi.

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