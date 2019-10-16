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bursu ve kredisi alanlar ların silinip silinmeyeceğini merak ediyor

kredi ları silinecek mi? KYK burs başvurularının başlamasının ardından daha önce KYK bursu ve kredisi alanlar borçların silinip silinmeyeceğini merak ediyor. Bu bağlamda Meclisin açılmasıyla birlikte KYK borçlarının gündeme gelmesi bekleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi 'ye Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK kredi borçlarının silinmesine ilişkin kanun teklifi sunuldu.

  • Eğitim
  • 17.10.2019 09:08
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  • Son Güncelleme: 10.03.2020 11:49
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Milyonlara müjde geldi mi? KYK kredi borçları silindi mi?

KYK kredi borçları silinecek mi? Gündemde KYK kredi borçları ile ilgili araştırmalar yapılıyor.Kredi Yurtlar Kurumu tarafından öğrencilere her yıl burs ve kredi imkanı sunuluyor.Meclisin açılmasıyla beraber gündeme KYK kredi borçlarının silinip silinmeyeceği geldi. Peki KYK kredi borçları silinecek mi? Maddi durumu kötü olan öğrencilere karşılıksız ödeme burs imkanı verilirken maddi durumu normal ya da iyi olan öğrencilere kredi verilmektedir.

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KYK KREDİ BORÇLARI SİLİNECEK Mİ? KYK BORÇLARINA AF GELDİ Mİ?

Borcunu zamanında ödeyemeyen öğrencilere uygulanan faiz sebebiyle borçların giderek büyüdüğü, borçluların ödeme yapabilmesinin imkansız hale geldiği belirtildi. Konu, Meclis'in gündemine de taşındı. TBMM'ye KYK borçlarının silinmesine ilişkin kanun teklifi sunuldu. Eğer teklif kabul edilirse tüm öğrencilerin borçları silinebilir.

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Haberin tüm yorumlarını okuyun (3 yorum)
isminiz isminiz

Bence de silinmeli malı mülkü olan o kadar kişiye burs çıktı bir geliri olmayan mecburiyetten kredi aldı zaten atama da yok bence silinmesi daha iyi olur insanlar birde bunu nasıl ödeyeceğim diye strese giriyor bu kadar öğrenci mağdur

Aynı Görüşte misiniz?
evet272
hayır1
cevapla 18.10.2019 16:20
Mağdur Mağdur

Silmek değil de işi olmayanın borcu ertelense bn 4 ay önce ertelemede bulundum hala cevaplanmadı

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır310
cevapla 17.10.2019 07:24
isminiz isminiz

Geri ödeyeceğiz diye okurken o bursu almadım alan arkadaşlarım rahat okurken ben zorlanarak okudum şimdi o borçlar silinirse bize de haksızlık olmaz mı?

Aynı Görüşte misiniz?
evet25
hayır1227
cevapla 16.10.2019 16:54
Haberin tüm yorumlarını okuyun (3 yorum)

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