KYK kredi borçları silinecek mi? Gündemde KYK kredi borçları ile ilgili araştırmalar yapılıyor.Kredi Yurtlar Kurumu tarafından öğrencilere her yıl burs ve kredi imkanı sunuluyor.Meclisin açılmasıyla beraber gündeme KYK kredi borçlarının silinip silinmeyeceği geldi. Peki KYK kredi borçları silinecek mi? Maddi durumu kötü olan öğrencilere karşılıksız ödeme burs imkanı verilirken maddi durumu normal ya da iyi olan öğrencilere kredi verilmektedir.

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KYK KREDİ BORÇLARI SİLİNECEK Mİ? KYK BORÇLARINA AF GELDİ Mİ?

Borcunu zamanında ödeyemeyen öğrencilere uygulanan faiz sebebiyle borçların giderek büyüdüğü, borçluların ödeme yapabilmesinin imkansız hale geldiği belirtildi. Konu, Meclis'in gündemine de taşındı. TBMM'ye KYK borçlarının silinmesine ilişkin kanun teklifi sunuldu. Eğer teklif kabul edilirse tüm öğrencilerin borçları silinebilir.