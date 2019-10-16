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  • 16.10.2019 19:28
  • Son Güncelleme: 16.10.2019 19:28

açıklandı mı? işlemi hangi tarihte bitiyor?

Açıköğretim Fakültesi'nde () eğitimlerini sürdüren öğrenciler için güz dönemi kayıt yenileme işlemleri devam ediyor. Bu kapsamda merakla araştırılan sorular arasında işlemi hangi tarihte bitiyor sorusu yer alıyor. Aynı zamanda kayıt işlemlerini tamamlayanlar ise hakkında araştırmalarını sürdürüyor.

AÖF güz dönemi sınav takvimi açıklandı mı?

Anadolu Üniversitesi'ne bağlı Açıköğretim Fakültesi'nde eğitimlerine devam eden öğrencilerin kayıt yenileme işlemlerini tamamlaması için son günler yaklaştı. Henüz kayıt işlemlerini tamamlamamış öğrenciler AÖF kayıt yenileme işlemi hangi tarihte bitiyor sorusuna yanıt arıyor. Aynı zamanda AÖF güz dönemi sınav takvimi de öğrenciler tarafından merak ediliyor.

AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMİ HANGİ TARİHTE BİTİYOR?

AÖF yeni dönem kayıt yenileme işlemleri 18 Ekim Cuma günü sona erecek.

AÖF sınav takvimi için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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