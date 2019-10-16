Anadolu Üniversitesi'ne bağlı Açıköğretim Fakültesi'nde eğitimlerine devam eden öğrencilerin kayıt yenileme işlemlerini tamamlaması için son günler yaklaştı. Henüz kayıt işlemlerini tamamlamamış öğrenciler AÖF kayıt yenileme işlemi hangi tarihte bitiyor sorusuna yanıt arıyor. Aynı zamanda AÖF güz dönemi sınav takvimi de öğrenciler tarafından merak ediliyor.

AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMİ HANGİ TARİHTE BİTİYOR?

AÖF yeni dönem kayıt yenileme işlemleri 18 Ekim Cuma günü sona erecek.

AÖF sınav takvimi için bir sonraki sayfaya geçiniz...