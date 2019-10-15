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  • 16.10.2019 07:38
  • Son Güncelleme: 16.10.2019 07:38

Okullarda ara tatil ne zaman? 1 hafta Kasım tatili ne zaman? ? 2019 2020 okul tatilleri

Okullarda ilk ara tatil ne zaman yapılacak? Tatil günlerini fırsat bilen öğrenciler 2019-2020 eğitim öğretim döneminde yapılacak tatillerin takvimini araştırmaya başladı. İlk ara tatilin kasım ayında yapılacağı hafta sonu tatili ile birikte 9 günlük tatilin hangi güne denk geldiği merak ediliyor. Peki, okullarda ara tatil ne zaman? 1 hafta Kasım tatili ne zaman? ?

Okullarda ara tatil ne zaman?

Okullarda ara tatil ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre, 2019-2020 eğitim öğretim dönemi 9 Eylül'de başladı. Milyonlarca öğrenci sınıflardaki yerlerini aldı. Sınavlara hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, okul tatillerinin ne zaman yapılacağı yönünde araştırmalarını sürdürüyor. Peki, okullarda ara tatil ne zaman? 1 hafta Kasım tatili ne zaman? 15 tatil ne zaman olacak? Okullar ne zaman kapanacak? İşte 2019 2020 okul tatilleri...

ARA TATİLLER NE ZAMAN YAPILACAK?

18-22 Kasım 2019 tarihinde ilk ara tatil yapılacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

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