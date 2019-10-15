Okullarda ara tatil ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre, 2019-2020 eğitim öğretim dönemi 9 Eylül'de başladı. Milyonlarca öğrenci sınıflardaki yerlerini aldı. Sınavlara hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, okul tatillerinin ne zaman yapılacağı yönünde araştırmalarını sürdürüyor. Peki, okullarda ara tatil ne zaman? 1 hafta Kasım tatili ne zaman? 15 tatil ne zaman olacak? Okullar ne zaman kapanacak? İşte 2019 2020 okul tatilleri...

ARA TATİLLER NE ZAMAN YAPILACAK?

18-22 Kasım 2019 tarihinde ilk ara tatil yapılacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)