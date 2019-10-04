Bugünkü
Takvim
  • Eğitim
  • 04.10.2019 09:20
  • Son Güncelleme: 04.10.2019 09:31

SON DAKİKA! açıklandı! 2019 ALES puan hesaplama nasıl yapılır?

için heyecanlı bekleyiş sona erdi. ÖSYM tarafından 22 Eylül'de gerçekleştirilen ALES/2 sınavının sonuçları açıklandı. Sınava katılan adaylar sonuçlarını araştırıyor. Peki, sorgulama nasıl yapılır? 2019 ALES puan hesaplama nasıl yapılır? İşte 2019 ALES/2 sınav sonuçları sorgulama ekranı...

ALES/2 sonuçları açıklandı!

ALES sınav sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) 22 Eylül'de gerçekleştirildi. Sınavın ardından adaylar sonuçları heyecanla bekliyordu. ÖSYM tarafından müjdeli haber geldi ve değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı bildirildi. Peki, ALES sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2019 ALES puan hesaplama nasıl yapılır? İşte detaylar...

ALES SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

ALES/2 sınav sonuçları, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden açıklandı. Adaylar, T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sonuçlarını öğrenebilecekler. Aşağıdaki linke tıklayarak sonuç sayfasına kısayoldan ulaşabilirsiniz.

SONUÇLAR İÇİN TIKLAYIN

ALES puan hesaplama ve ALES/3 sınavına dair detaylar için diğer sayfaları ziyaret ediniz...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEğitim HaberleriSON DAKİKA! ALES sonuçları açıklandı! 2019 ALES puan hesaplama nasıl yapılır?
Diğer Eğitim Haberleri Tüm eğitim haberleri
Tüm Eğitim Haberleri