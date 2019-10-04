ALES sınav sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) 22 Eylül'de gerçekleştirildi. Sınavın ardından adaylar sonuçları heyecanla bekliyordu. ÖSYM tarafından müjdeli haber geldi ve değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı bildirildi. Peki, ALES sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2019 ALES puan hesaplama nasıl yapılır? İşte detaylar...
ALES SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
ALES/2 sınav sonuçları, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden açıklandı. Adaylar, T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sonuçlarını öğrenebilecekler. Aşağıdaki linke tıklayarak sonuç sayfasına kısayoldan ulaşabilirsiniz.
ALES puan hesaplama ve ALES/3 sınavına dair detaylar için diğer sayfaları ziyaret ediniz...
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