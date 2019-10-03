KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun üniversite öğrencilerine yönelik verdiği kredi ve burs imkanından faydalanmak isteyen öğrenciler, başvuruların ne zaman başlayacağını araştırıyor. Konu ile ilgili internet üzerinde yoğun şekilde araştırmalar sürerken, KYK tarafından açıklama yapıldı. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman? 2019 KYK burs ücreti artacak mı? İşte detaylar...

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK tarafından yapılan açıklamada, "Kredi/burs başvuruları tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak." denilmişti.

ÖSYM tarafından DGS ek tercihleri 1-7 Ekim'de yapılacak. DGS yerleştirmelerinin, tercihlerin tamamlanmasının ardından bir hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Dikey geçiş ek tercihlerin tamamlanmasının ardından KYK burs ve kredi başvurusunun başlaması bekleniyor. Buna göre, KYK burs ve kredi başvurularının Ekim ayının ortalarında başlamsı bekleniyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.