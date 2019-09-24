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  • 24.09.2019 08:15
  • Son Güncelleme: 24.09.2019 08:15

? 2019 2020 MEB DYK kursları ne zaman bitecek?

EBA kurs öğretmen ve öğrenci başvuruları tamamlandı. MEB DYK kursu için başvuru yapan öğrenciler kursların ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. MEB'in yayınladığı takvime göre, kursların başlangıç ve bitiş takvimi belirlendi. Peki, ? 2019 2020 MEB DYK kursları ne zaman bitecek?

EBA e kurs ne zaman başlayacak?

EBA e kurs ne zaman başlayacak? Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarına devam eden öğrenciler ile kursiyerler için resmi örgün ve yaygın eğitim kurumlarında açılan Destekleme ve Yetiştirme Kursları 2019-2020 dönemi için öğretmen ve öğrenci başvuruları tamamlandı. 24-29 Eylül'de kurs sınıfları oluşturulacak. Şimdi ise gözler kursların ne zaman başlayacağına çevrildi. Peki, EBA e kurs ne zaman başlayacak? 2019 2020 MEB DYK kursları ne zaman bitecek? İşte konu ile ilgili detaylar...

EBA E KURS NE ZAMAN BAŞLAYACAK, BİTECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre,

Kurslar 30 Eylül'de başlayacak, 7 Haziran'da tamamlanacak.

EBA yaz dönemi kurs başvuruları ise 22-28 Haziran 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve yaz dönemi dersleri 4 Temmuz'da başlayacak.

Kurs süreleri ne kadar olacak? Merak edilenler için diğer sayfaları ziyaret ediniz...

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