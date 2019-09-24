EBA e kurs ne zaman başlayacak? Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarına devam eden öğrenciler ile kursiyerler için resmi örgün ve yaygın eğitim kurumlarında açılan Destekleme ve Yetiştirme Kursları 2019-2020 dönemi için öğretmen ve öğrenci başvuruları tamamlandı. 24-29 Eylül'de kurs sınıfları oluşturulacak. Şimdi ise gözler kursların ne zaman başlayacağına çevrildi. Peki, EBA e kurs ne zaman başlayacak? 2019 2020 MEB DYK kursları ne zaman bitecek? İşte konu ile ilgili detaylar...
EBA E KURS NE ZAMAN BAŞLAYACAK, BİTECEK?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre,
Kurslar 30 Eylül'de başlayacak, 7 Haziran'da tamamlanacak.
EBA yaz dönemi kurs başvuruları ise 22-28 Haziran 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve yaz dönemi dersleri 4 Temmuz'da başlayacak.
Kurs süreleri ne kadar olacak? Merak edilenler için diğer sayfaları ziyaret ediniz...
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