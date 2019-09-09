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  • 09.09.2019 10:03
  • Son Güncelleme: 09.09.2019 10:32

Başkan Erdoğan'dan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı

Başkan , bugün başlayan 2019-2020 eğitim-öğretim yılına ilişkin bir paylaşım yaptı. Erdoğan paylaşımında "2019-2020 eğitim öğretim yılında öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz başta olmak üzere bütün eğitim camiamıza başarılar diliyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı , 2019-2020 eğitim-öğretim yılında öğretmenler ve öğrenciler başta olmak üzere bütün eğitim camiasına başarılar diledi.

Cumhurbaşkanlığı twitter hesabından, Erdoğan'ın "Oku, düşün, uygula, neticelendir" sözleri ile "2019-2020 eğitim öğretim yılında öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz başta olmak üzere bütün eğitim camiamıza başarılar diliyoruz." mesajı paylaşıldı.

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