KYK başvuru tarihleri kayıt dönemine bir zaman kala öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Farklı şehirlerde eğitim görecek olan öğrenciler yurt başvuru tarihlerini araştırırken, burs ve kredi başvurusu yapacak olan öğrenciler ise burs başvuruları hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman yapılacak? KYK burs, yurt ücreti ne kadar? İşte cevabı...

YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Resmi Twitter hesabından "Sevgili öğrenciler T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurt başvuruları 19 Ağustos'ta başlıyor. 26 Ağustos'a kadar başvurularınızı "Dijital Türkiye" (e-Devlet) üzerinden gerçekleştirebilirsiniz." şeklinde açıklama yapıldı.

KYK yurt ve burs kredi miktarlarını öğrenmek için bir sonraki sayfaya geçiniz...