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  • 17.08.2019 17:25
  • Son Güncelleme: 17.08.2019 17:36

Tarih belli oldu! ve yurt başvuruları ne zaman yapılacak? KYK burs, yurt ücreti ne kadar?

2019-2020 eğitim-öğretim dönemine az bir zaman kala öğrenciler KYK yurt ve burs başvuruları hakkında araştırma yapmaya başladı. Öğrenciler arama motorlarında KYK yurt ve burs başvuruları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, ve yurt başvuruları ne zaman yapılacak? KYK burs, yurt ücreti ne kadar? İşte merakla araştırılan o tarih...

Tarih belli oldu! KYK başvuruları ne zaman yapılacak?

KYK başvuru tarihleri kayıt dönemine bir zaman kala öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Farklı şehirlerde eğitim görecek olan öğrenciler yurt başvuru tarihlerini araştırırken, burs ve kredi başvurusu yapacak olan öğrenciler ise burs başvuruları hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman yapılacak? KYK burs, yurt ücreti ne kadar? İşte cevabı...

YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Resmi Twitter hesabından "Sevgili öğrenciler T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurt başvuruları 19 Ağustos'ta başlıyor. 26 Ağustos'a kadar başvurularınızı "Dijital Türkiye" (e-Devlet) üzerinden gerçekleştirebilirsiniz." şeklinde açıklama yapıldı.

KYK yurt ve burs kredi miktarlarını öğrenmek için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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