Milyonlarca öğrenci ve veli okulların açılacağı tarih hakkında araştırmalarına devam ediyor. Ağustos ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde okullar ne zaman açılacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2019-2020 döneminin başlamasına kaç gün var? İşte MEB takvimi...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2019-2020 eğitim öğretim yılında okullar 9 Eylül 2019'da açılacak.Yeni uygulama kapsamında 18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak.

Yarıyıl tatili olarak, 20-31 Ocak 2020 tarihi belirlendi. İkinci yarıyıl eğitim öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.

6-10 Nisan 2020'de ikinci ara tatil verilecek. 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.