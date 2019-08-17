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  • 17.08.2019 19:05
  • Son Güncelleme: 17.08.2019 19:05

? 2019-2020 döneminin başlamasına kaç gün var? İşte ...

? Yaz tatilinde olan milyonlarca öğrenci bu soruya yanıt arıyor. Okulların açılacağı gün için geri sayım başladı. Eylül ayına az bir zaman kala öğrenci ve veliler okullar ne zaman açılacak sorusuyla ilgili araştırmalarına devam ediyor. Peki, okullar ne zaman açılacak? 2019-2020 döneminin başlamasına kaç gün var? İşte ...

Okullar ne zaman açılacak?

Milyonlarca öğrenci ve veli okulların açılacağı tarih hakkında araştırmalarına devam ediyor. Ağustos ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde okullar ne zaman açılacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2019-2020 döneminin başlamasına kaç gün var? İşte MEB takvimi...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2019-2020 eğitim öğretim yılında okullar 9 Eylül 2019'da açılacak.Yeni uygulama kapsamında 18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak.

Yarıyıl tatili olarak, 20-31 Ocak 2020 tarihi belirlendi. İkinci yarıyıl eğitim öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.

6-10 Nisan 2020'de ikinci ara tatil verilecek. 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

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