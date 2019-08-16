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  • 16.08.2019 21:17
  • Son Güncelleme: 16.08.2019 23:31

Ek tercihler ne zaman başlayacak? 2019 ek tercih tarihleri açıklandı mı?

ne zaman başlıyor? Ek tercihleri bekleyen on binlerce öğrenci büyük bir heyecanla bu soruya yanıt arıyor. e yönelik araştırmalar kayıt dönemine az bir zaman kala yoğunlaştı. Herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar için ikinci bir şans niteliğinde olan ek tercih tarihleri merakla araştırılıyor. Peki, başlıyor? 2019 ek tercih tarihleri açıklandı mı? İşte konu hakkında bilgiler...

Üniversite ek tercihleri ne zaman başlayacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları yakın bir süreçte ÖSYM tarafından öğrencilerin erişimine açıldı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar "Üniversite ek tercihleri ne zaman başlıyor?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, YKS ek tercih tarihleri açıklandı mı? İşte konu hakkında bilgiler...

YKS EK YERLEŞTİRME TERCİH İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2018 yılında ek tercihler 14-20 Eylül tarihleri aralığında yapılmıştı. Bu yıl YKS ek tercih tarihleri henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. Ek tercih tarihleri netleştiğinde haberimizin içinde yer alacak.

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