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  • 15.08.2019 19:38
  • Son Güncelleme: 15.08.2019 22:00

? 2019 ÖSYM yayımlandı mı?

yapılacak? Binlerce öğrenci bu sorunun yanıtını arama motorlarında sorgulatılıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı () bir süre önce erişime açılmıştı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte gözler ek tercihlere çevrildi. Peki, üniversite ek tercihleri ne zaman? 2019 yayımlandı mı? İşte konu hakkında detaylar...

Üniversite ek tercihleri ne zaman yapılacak?

Üniversite ek tercihlerinin hangi tarihte yapılacağı binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. Öğrenciler arama motorlarında konu hakkında araştırmalarını sürdürürken gözler ÖSYM'den yapılacak açıklamaya çevrildi. Konu hakkında ÖSYM'den gelecek açıklama merakla bekleniyor. Peki, üniversite ek tercihleri ne zaman yapılacak? 2019 YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?

YKS EK YERLEŞTİRME TERCİH İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2018 yılında ek tercihler 14-20 Eylül tarihleri aralığında yapılmıştı. Bu yıl YKS ek tercih tarihleri henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. Ek tercih tarihleri netleştiğinde haberimizin içinde yer alacak.

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