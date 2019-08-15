BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak araştırması sınava giren öğrencilerin gündeminde. Özel yetenekli öğrencilerin girdiği BİLSEM sınav sonuçlarının 21 Ağustos'ta açıklanması bekleniyor. BİLSEM sonuçları http://meb.gov.tr ve http://orgm.meb.gov.tr adreslerinden sorgulanacak. Peki BİLSEM sonuçları nasıl sorgulanacak, BİLSEM kayıtları ne zaman? Dünyanın her yerinde özel yetenekli çocuklara yönelik olarak farklı eğitim programlarının uygulanmaktadır. Bilsem, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinin kısaltılmış ismidir. Peki BİLSEM bireysel mülakat sonuçları ne zaman ve nereden açıklanacak? İşte tüm detaylar