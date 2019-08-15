BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak araştırması sınava giren öğrencilerin gündeminde. Özel yetenekli öğrencilerin girdiği BİLSEM sınav sonuçlarının 21 Ağustos'ta açıklanması bekleniyor. BİLSEM sonuçları http://meb.gov.tr ve http://orgm.meb.gov.tr adreslerinden sorgulanacak. Peki BİLSEM sonuçları nasıl sorgulanacak, BİLSEM kayıtları ne zaman? Dünyanın her yerinde özel yetenekli çocuklara yönelik olarak farklı eğitim programlarının uygulanmaktadır. Bilsem, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinin kısaltılmış ismidir. Peki BİLSEM bireysel mülakat sonuçları ne zaman ve nereden açıklanacak? İşte tüm detaylar
BİLSEM bireysel mülakat sonuçları ne zaman ve nereden açıklanacak?
BİLSEM, sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin gelişimini sürdürmek için uygulanmaktadır. BİLSEM mülakat sonuçları heyecanlı bekleyiş devam ediyor. İnternette merakla araştırılan konular arasında BİLSEM mülakat sonuçları yer alıyor. Peki, merakla beklenen BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu hakkında bilgiler... BİLSEM mülakat sonuçları, yapılan açıklamaya göre 21 Ağustos 2019'da açıklanacak. Erişime açılmasının ardından başarılı olan öğrenciler 26 Ağustos – 13 Eylül tarihi aralığında kayıt işlemlerini gerçekleştirecek. Yerleştirmeye hak kazanan öğrenciler 07-07 Eylül 2018 tarihleri arasında kayıtlarını yaptırabilir.
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