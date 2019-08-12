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  • 13.08.2019 09:21
  • Son Güncelleme: 14.08.2019 13:03

tercih kılavuzu yayımlandı mı? DGS ...

Dikey Geçiş Sınavı () sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar gözlerini tercihlerin yapılacağı tarihe çevirdi. Bu nedenle tarafından yapılacak açıklama yakından takip ediliyor. Tercih işlemlerini bekleyen binlerce kişi "DGS tercihleri ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, DGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlayacak? 2019 mı?

DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?

ÖSYM tarafından DGS sonuçlarının erişime açılmasıyla birlikte tercih dönemi tarihleri adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Aynı zamanda öğrenciler büyük bir heyecanla DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, DGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2019 DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? Tercih takvimi ve tercih ile ilgili tüm detaylar, yayınlanacak 2019 DGS tercih kılavuzu ile birlikte belli olacak.

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