BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları şu sıralar merakla araştırılan konular arasında bulunuyor. BİLSEM 2. aşama sonuçları da binlerce öğrenci ve velinin gündeminde yer alıyor. 2019 yılında BİLSEM'de 134 bin 701 öğrenci değerlendirmeye girdi. Peki, BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre BİLSEM mülakat sonuçları, 21 Ağustos tarihinde erişime açılacak.