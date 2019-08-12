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  • 13.08.2019 00:20
  • Son Güncelleme: 13.08.2019 00:20

açıklandı mı? 2019 sonuçları ne zaman açıklanır?

, ilkokullarda sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin gelişimini sürdürmek için uygulanmaktadır. heyecanlı bekleyiş devam ediyor. İnternette merakla araştırılan konular arasında BİLSEM mülakat sonuçları yer alıyor. Peki, merakla beklenen ? İşte konu hakkında bilgiler...

BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları şu sıralar merakla araştırılan konular arasında bulunuyor. BİLSEM 2. aşama sonuçları da binlerce öğrenci ve velinin gündeminde yer alıyor. 2019 yılında BİLSEM'de 134 bin 701 öğrenci değerlendirmeye girdi. Peki, BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre BİLSEM mülakat sonuçları, 21 Ağustos tarihinde erişime açılacak.

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