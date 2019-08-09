LGS 3. tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, 1. nakil ve 2. nakil tercihleri alındı. 1. nakil sonuçlarına göre herhangi bir liseye yerleşemeyen ya da yerleştiği liseyi değiştirmek isteyenler 2. nakil tercih bildiriminde bulundu. Peki, LGS 3. tercih sonuçları nasıl öğrenilir? İşte 2019 lise 2. nakil yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı...

LGS 3. TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

3'ücü tercih olarak bilinen LGS 2. nakil yerleştirme dönemi 8 Ağustos 2019 tarihinde sona erdi. Son kez alınan nakil yerleştirme tercihlerinin sonuçları 9 Ağustos'ta erişime açıldı.

LGS 2. NAKİL SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecektir.