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  • 08.08.2019 10:16
  • Son Güncelleme: 08.08.2019 10:16

? 2019 Lise 2. nakil yerleştirme takvimi nasıl olacak?

LGS'de nakil işlemleri devam ediyor. 3'üncü tercih olarak bilinen LGS 2. nakil yerleştirme işlemleri için tercih başvuruları 5 Ağustos'ta başladı. MEB'in takvimine göre tercih işlemleri bugün sona eriyor. Peki, ? 2019 Lise 2. nakil yerleştirme takvimi nasıl olacak?

LGS 3. tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS 3. tercih işlemleri bugün sona eriyor. LGS'nin ikinci nakil yerleştirme döneminde tercih bildiriminde bulunacak öğrencilerin ellerini çabuk tutmaları gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, 2. nakil tercih işlemleri bugün sona eriyor. Peki, LGS 3. tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 Lise 2. nakil yerleştirme takvimi nasıl olacak? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

LGS 3. TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

3'ücü tercih olarak bilinen LGS 2. nakil yerleştirme dönemi 8 Ağustos 2019 tarihinde sona eriyor. Son kez alınacak nakil yerleştirme tercihlerinin sonuçları 10 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.

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Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecektir.

LGS 2. NAKİL BOŞ KONTENJANLAR

2019 Yılı Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları, 05 Ağustos 2019 tarihli yerleştirme sonuçlarına göre taban puan ve boş kontenjan bilgileri için Tıklayınız

2019 Yerel Yerleştirme 05 Ağustos 2019 tarihli yerleştirme sonuçlarına göre, tercihe yerleşen en son öğrencinin yerleştirilme taban bilgileri ve tercih boş kontenjanları için Tıklayınız

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