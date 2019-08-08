KPSS ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarafından KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri), KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi), KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) ÖABT sınavları temmuz ayında tamamlandı. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Peki, KPSS ne zaman açıklanacak? 2019 KPSS lisans sınav sonuçları nasıl öğrenilecek? İşte konu ile ilgili detaylar...

KPSS 2019 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

ÖSYM tarafından 2019 KPSS'nin sonuç tarihi duyuruldu. KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri), KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi), KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) ÖABT sınavlarının sonuçları için geri sayım başladı.

Kılavuzda yer alan bilgiye göre, KPSS 2019 sonuçları 29 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.

Sonuçlar, ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak.